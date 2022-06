Monica Vitti, la malattia: che cos’è la demenza a corpi di Lewy? Sintomi e cause (Di lunedì 20 giugno 2022) La demenza ai corpi di Lewy ha segnato l’ultima parte di vita dell’attrice Monica Vitti. Ma cos’è questa malattia? Ecco i Sintomi e le cause. Tra le interpreti più importanti del panorama italiano c’è sicuramente Monica Vitti. L’attrice è diventata un nome mondiale e le sue interpretazioni hanno consegnato alla storia una perla del cinema italiano. Prima del suo addio, Monica Vitti era lontana dai riflettori per una malattia davvero terribile: la demenza a corpi di Lewy. Ansa FotoLa demenza a corpi di Lewy ha decisamente segnato ... Leggi su chenews (Di lunedì 20 giugno 2022) Laaidiha segnato l’ultima parte di vita dell’attrice. Maquesta? Ecco ie le. Tra le interpreti più importanti del panorama italiano c’è sicuramente. L’attrice è diventata un nome mondiale e le sue interpretazioni hanno consegnato alla storia una perla del cinema italiano. Prima del suo addio,era lontana dai riflettori per unadavvero terribile: ladi. Ansa FotoLadiha decisamente segnato ...

Pubblicità

fraversion : “E lo rifarei, rifarei ogni giorno di questi venti anni che non separo dagli altri trenta. Sono stati tutti meravig… - Corriere : Il marito di Monica Vitti: «In vent'anni di malattia non l'ho lasciata mai sola un istante» - annamariamoscar : Demenza a corpi di Lewy: cos’è e sintomi della malattia neurodegenerativa di cui soffriva Monica Vitti - danitrivisonno : Meno di quello che ha detto Roberto Russo nell'intervista in cui parla di Monica Vitti, l'amore (o come si chiama) non è niente. (semicit.) - elimir73 : RT @tileggo: «Amore mio grande, amore mio bello, amore amore amore, come è bello vivere con te, lavorare con te, litigare con te, fare pace… -