Mondiali | Sincro Minisini e Ruggiero nella storia | oro nel duo misto

(Di lunedì 20 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) - I romani Giorgio, 26 anni, e Lucrezia, 22 anni, sono i campioni del mondo del duotecnico di nuotonizzato. In finale, andata in scena a Budapest, ...

Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i campioni del mondo del misto tecnico. Ai mondiali di nuoto in corso a B… - LaStampa : Mondiali di Budapest, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero oro nel sincro misto - Eurosport_IT : Campioni del mondo. CAMPIONI DEL MONDO! ????????????? #artisticswimming | #swimming | #FINABudapest2022 | #Minisini |… - infoitsport : Mondiali Budapest, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero oro nel duo misto del sincro. E dal libero combinato … - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Campioni del mondo. CAMPIONI DEL MONDO! ????????????? #artisticswimming | #swimming | #FINABudapest2022 | #Minisini | #Ruggi… -

BUDAPEST (UNGHERIA) - I romani Giorgio Minisini , 26 anni, e Lucrezia Ruggiero , 22 anni, sono i campioni del mondo del duo misto tecnico di nuoto sincronizzato. In finale, andata in scena a Budapest, ...La 22enne romana commenta l'oro mondiale neled esalta il compagno di vasca, Giorgio Minisini , definito " un esempio " con il quale Ruggiero condivide la stessa passione fin da bambina: " A ...Thomas Ceccon conquista la medaglia d'oro con il record del mondo di nella finale dei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto a Budapest. Il 21enne azzurro tocca in 51«60 precedendo ...Finalmente, ai mondiali di Budapest, i due azzurri si sono fatti trovare pronti. Sfruttando l’assenza dei russi, fin dal preliminare hanno staccato le coppie di Giappone e Cina, le più temibili ...