Mondiali | Sincro Minisini e Ruggiero nella storia | oro nel duo misto

(Di lunedì 20 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) - I romani Giorgio, 26 anni, e Lucrezia, 22 anni, sono i campioni del mondo del duotecnico di nuotonizzato. In finale, andata in scena a Budapest, ...

E' la medaglia numero 11 dell'Italia delai campionati del mondo, la prima con la squadra, e va ad eguagliare il numero di metalli pregiati conquistati nell'edizione precedente. Domiziana Cavanna ed Enrica Piccoli hanno poi portato a casa anche il secondo bronzo dela squadre, questa volta nel team tech. Un'altra finale e un'altra bella sorpresa. Storica come le due precedenti di lunedì. Il team tech delle nostre "supereroine" è di bronzo con 91.0191 punti (27.3000 per l'esecuzione, 27.5000 per l'impr