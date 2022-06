Pubblicità

Mondiali di nuoto, Nicolo' Martinenghi vince l'oro nei 100 metri rana. Dopo Berrettini nel tennis, Raffaeli nella ginnasticaritmica, la domenica si tinge sempre più di azzurro. ULTIM'ORA NUOTO MONDIALI, THOMAS CECCON ORO NEI 100 DORSO Con 51.60 record del mondo per l'Italiano. Mondiali nuoto, Ceccon strepitoso: oro e record del mondo nei 100 dorso. Budapest2022. L'azzurro Thomas Ceccon vince l'oro e stabilisce il nuovo record mondiale nei 100 dorso ai mondialiNuoto di Budapest.

Entrambi tesserati con Aureliae Marina Militare e allenati dal direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo , per Minisini è il secondo successo iridato dopo quello ottenuto nella ...Sconsolata e quasi in lacrime Simona Quadarella che non brilla, anzi delude nella finale dei 1500 stile libero deididi Budapest 2022 . La campionessa uscente non sale nemmeno sul ...Il 21enne di Schio chiude in 51"60 davanti all'americano Murphy, a cui strappa anche il primato di velocità. Minisini-Ruggiero oro nel misto tecnico di nuoto sincronizzato. Quadarella solo quinta nei ...Thomas Ceccon conquista la medaglia d’oro con il record del mondo di nella finale dei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto a Budapest . «Non so, devo ancora ...