Mondiali nuoto 2022 | medagliere | Ceccon e Pilato da sballo Quadarella | che delusione - Sport - Altri Sport

(Di lunedì 20 giugno 2022) ThomasBudapest, 20 giugno- E' stata una giornata storica per ilitaliano. Di quelle che capitano davvero di rado e per questo da ricordare. Nel giro di meno di un'ora sono arrivati ...

Il 21enne azzurro domina i 100 dorso Thomas Ceccon, 21 anni, nuova stella delazzurro e mondiale. L'atleta veneto di Thiene, provincia di Vicenza, ha trionfato aidi Budapest 2022 conquistando la medaglia d'oro nei 100 dorso: il tempo di 51''60 vale il trionfo e ...... 20 giugno 2022 - E' stata una giornata storica per ilitaliano. Di quelle che capitano davvero di rado e per questo da ricordare. Nel giro di meno di un'ora sono arrivati due ori...Uno storico Thomas Ceccon e una bellissima Benedetta Pilato bagnano d'oro l'Italnuoto ai Mondiali di Budapest. «Era la mia prima finale mondiale nei 100 rana e già ero contenta di averla raggiunta. Il ...Budapest, 20 giugno 2022 - E' stata una giornata storica per il nuoto italiano. Di quelle che capitano davvero di rado e per questo da ricordare. Nel giro di meno di un'ora sono arrivati due ori ...