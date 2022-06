Mondiali di Nuoto | storico oro per Minisini - Ruggiero nel sincronizzato - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Pubblicità

repubblica : Mondiali di nuoto, Nicolo' Martinenghi vince l'oro nei 100 metri rana - VVezzali : Dopo #Berrettini nel #tennis??, #Raffaeli nella #ginnasticaritmica ???????, la domenica si tinge sempre più di azzurro… - Corriere : Fantastici Minisini-Ruggiero: oro mondiale nel duo misto di nuoto sincronizzato - sciallatweet : RT @Agenzia_Ansa: Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i campioni del mondo del misto tecnico. Ai mondiali di nuoto in corso a Budapes… - supportersmagaz : Non solo #Basket , trionfo azzurro nel nuoto sincronizzato ai mondiali di Budapest #FINABudapest2022 -

Martinenghi è d'oro nei 100 metri rana2022, le finali di oggi In finale la coppia ha confermato la prima posizione dell'eliminatoria di sabato (88.5734) e migliorato anche il ...... durante il congresso straordinario della Fina, tenutosi a Budapest in occasione deidi, lo scorso 19 giugno 2022. In base alle nuove direttive , potranno competere alle gare di...Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i campioni del mondo del misto tecnico. Ai mondiali di nuoto in corso a Budapest, i due romani hanno confermato la prima posizione dell'eliminatoria ...Budapest, 20 giugno 2022 - Secondo oro azzurro ai Mondiali di nuoto di Budapest: Giorgio Minisini, 26 anni, e Lucrezia Ruggiero, 22 anni, vincono la medaglia più preziosa nel misto tecnico del nuoto s ...