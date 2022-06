Mondiali di nuoto | show Italia | Pilato oro a 17 anni nei 100 rana | Ceccon trionfa nel dorso con il record del mondo

Pubblicità

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - repubblica : Mondiali di nuoto, Nicolo' Martinenghi vince l'oro nei 100 metri rana - VVezzali : Dopo #Berrettini nel #tennis??, #Raffaeli nella #ginnasticaritmica ???????, la domenica si tinge sempre più di azzurro… - infoitsport : Mondiali di nuoto: Ceccon vince l’oro nei 100 dorso con record del mondo, Pilato oro nei 100 rana - infoitsport : Ceccon e Pilato da sogno: doppio oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto -

Show Italia aidia Budapest. Thomas Ceccon conquista la medaglia d'oro con il record del mondo di nella finale dei 100 metri dorso . Il 21enne azzurro tocca in 51'60 precedendo gli statunitensi Ryan ..., oro nei 100 rana per la Pilato. Benedetta Pilato ha trionfato in finale nei100 rana , vincendo così la medaglia d'oro. La tarantina del 2005 ha battuto la tedesca Anna Elendt di 5 ..."I ragazzi del nuoto scrivono la storia ai mondiali #FINABudapest2022". Il sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, si complimenta su twitter con gli azzurri protagonisti ai Mondiali di nuoto a ...Benedetta Pilato scrive ancora la storia. Nei 100 metri rana, ai Mondiali di Budapest, la tarantina conquista la medaglia d’oro laureandosi campionessa del mondo in 1:05.93. L’Italia, anche grazie ai ...