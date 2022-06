Mondiali di nuoto | seconda medaglia d' oro di giornata per l' Italia | a Budapest vincono Ceccon e Pilato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) Trentotto anni in due e il mondo già ai loro piedi. Thomase Benedettaregalano unada sogno all'aididi. Il primo domina i 100 dorso e riscrive la storia del movimento realizzando il nuovo primato mondiale in 51"60, la- nella piscina dove aveva già stabilito il record iridato nei 50 metri agli Europei dell'anno scorso - si impone nei 100 rana. Due meraviglie una dietro l'altra nei giro di 50 minuti, che colorano di azzurro la Duna Arena e confermano come l'resti una delle potenze delmondiale. "Devo ancora realizzare, 51"60 è veramente molto molto forte. Mi bastava fare la gara di ieri tenendo gli ultimi 15 metri e l'ho fatto. Non mi ...