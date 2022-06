Mondiali di nuoto | impresa dell’azzurro Thomas Ceccon | oro con record nei 100 metri dorso

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 giugno 2022)ha vinto la medaglia d’oro nei 100aididi Budapest, battendo ildello statunitense Ryan Murphy, stabilito alle Olimpiadi di Rio del 2016. L’azzurro, classe 2001, ha nuotato in 51 secondi e 60 centesimi, migliorando ilmondiale che durava da sei anni (51 secondi e 85 centesimi). Proprio Murphy ha conquistato l’argento, con un tempo di 51 secondi e 97 centesimi. Bronzo per un altro statunitense, Hunter Armstrong (51 secondi e 98 centesimi). «Devo ancora realizzare, 51”60 è tanta roba, non lo volevo dire ieri ma mi sentivo bene» ha dichiaratoalla Rai, aggiungendo: «Oggi non mi aspettavo questo tempo, ildel mondo l’hanno fatto in quattro credo in ...