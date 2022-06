Mondiali di nuoto | Ceccon vince l' oro nei 100 dorso con record del mondo | Pilato oro nei 100 rana

(Di lunedì 20 giugno 2022) Thomasconquista la medaglia d'oro con ildelnella finale dei 100 metriaidia Budapest. "Non so, devo ancora realizzare, 51''60 è tanta roba, non lo volevo ...

Pubblicità

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - repubblica : Mondiali di nuoto, Nicolo' Martinenghi vince l'oro nei 100 metri rana - VVezzali : Dopo #Berrettini nel #tennis??, #Raffaeli nella #ginnasticaritmica ???????, la domenica si tinge sempre più di azzurro… - Giornaleditalia : #italpresssport Ceccon e Pilato da sogno: doppio oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto - FillerNero : RT @GeorgeSpalluto: L'Italia del nuoto vince 3 ORI Mondiali individuali come era accaduto solamente nelle edizioni 2009, 2017 e 2022. Ma lo… -

Successo di Benedetta Pilato nei 100 metri rana femminili aidia Budapest.BUDAPEST (UNGHERIA) - Continua a sognare l'Italia aididi Budapest: dopo Thomas Ceccon nei 100 dorso, Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri rana femminili . Per gli azzurri si chiude nel migliore dei modi la ...mondiali ed europei a suon di record per poi sparire.L'Italia non aveva mai avuto una campionessa del mondo minorenne. La più giovane iridata del nuoto era Novella Calligaris che il 9 settembre 1973 ...Record del mondo per il veneto nei 100 dorso (51"60), la pugliese vince i 100 rana BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Italia da sogno ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. La terza giornata in ...