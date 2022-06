Mondiali di nuoto | altro oro per l’Italia | Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero campioni del misto tecnico

(Di lunedì 20 giugno 2022) Unoro peraidiin corso a Budapest.sono idel mondo del. I due romani hanno confermato la prima posizione dell’eliminatoria di sabato (88.5734) e migliorato anche il punteggio vincendo l’oro con 89.2685 punti, di cui 27.3 per l’esecuzione, 27.1 per l’impressione artistica e 34.8685 per gli elementi. La medaglia d’argento è andata al Giappone, con i fratelli Tomoka e Yotaro Sato (86.5939 punti) e il bronzo è stato conquistato dai cinesi Shi Haoyu e Zhang Yiyao (86.4425). June 20, 2022 Leggi anche:, Martinenghi vince l’oro nei 100 rana aidi Budapest: ...

