Mondiali Budapest 2022 | chi è Benedetta Pilato | la baby d’oro

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) –aidi nuoto di. L’azzurra trionfa nei 100 rana conquistando la medagliacon in 1’05?93 bruciando sul traguardo la tedesca Anna Elendt (1’05?98) e la lituana Ruta Meilutyte (1’06?02). E’ un titolo mondiale da ‘primato’: l’Italia non aveva mai avuto una campionessa del mondo minorenne. La più giovane iridata del nuoto era Novella Calligaris che il 9 settembre 1973 vinceva gli 800 col record del mondo di 8’52?97 a 19 anni ancora da compiere.era già diventata l’atleta italiana più giovane a conquistare una medaglia iridata con l’argento nei 50 rana a Gwangju 2019 a 14 anni.è nata a ...

Pubblicità

Coninews : CECCON SPAZIALEEEEEEE! ?????? Nei 100 dorso dei Mondiali di Budapest Thomas #Ceccon si prende tutto! Con 51.60 il nuo… - Coninews : ANCHE LE SINCRONETTE SUL PODIO! ?? Ai Mondiali di Budapest l'Italia conquista un'inedita medaglia di bronzo ?? nel l… - Coninews : CHE SPETTACOLO!!! ?? Ai Mondiali di Budapest Giorgio #Minisini e Lucrezia #Ruggiero conquistano il titolo iridato n… - SportRepubblica : Mondiali di nuoto a Budapest, l'oro di Ceccon con il record del mondo: 'Stavolta ero imbattibile' [aggiornamento de… - biblemountgun : RT @Coninews: CECCON SPAZIALEEEEEEE! ?????? Nei 100 dorso dei Mondiali di Budapest Thomas #Ceccon si prende tutto! Con 51.60 il nuotatore #It… -

Il 21enne azzurro domina i 100 dorso Thomas Ceccon, 21 anni, nuova stella del nuoto azzurro e mondiale. L'atleta veneto di Thiene, provincia di Vicenza, ha trionfato aidi2022 conquistando la medaglia d'oro nei 100 dorso: il tempo di 51''60 vale il trionfo e il nuovo record mondiale, nonché - ovviamente - italiano. "Oggi sapevo di non avere rivali ...Nel giro di meno di un'ora sono arrivati due oridalla Duna Arena di, dove già ieri Nicolò Martinenghi si era preso la corona iridata di campione dei 100 metri rana. A imitarlo ci ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Italia da sogno ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. La terza giornata in vasca si chiude con due medaglie d’oro che portano le firme di Thomas Ceccon e ...Budapest, 20 giugno 2022 - E' stata una giornata storica per il nuoto italiano. Di quelle che capitano davvero di rado e per questo da ricordare. Nel giro di meno di un'ora sono arrivati due ori ...