Minisini e Ruggiero oro nel duo misto ai Mondiali di sincro

(Di lunedì 20 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – I romani Giorgio, 26 anni, e Lucrezia, che il 7 giugno ha compiuto 22 anni, sono i campioni del mondo del duotecnico di nuotonizzato. Nella finale andata in scena a Budapest confermano la prima posizione dell'eliminatoria di sabato (88.5734) e migliorano anche il punteggio vincendo con 89.2685 punti, di cui 27.3 per l'esecuzione, 27.1 per l'impressione artistica e 34.8685 per gli elementi. I due azzurri sembrano danzare sull'acqua, si muovono come farfalle sulle note del Requiem di Giuseppe Verdi, omaggio alla storia del nostro Paese e alla ripresa e al ritorno alla normalità. Entrambi tesserati con Aurelia Nuoto e Marina Militare e allenati dal direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo, perè il secondo successo ...