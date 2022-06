Milinkovic-Savic, niente Juventus: ha già firmato? Ecco dove andrà (Di lunedì 20 giugno 2022) Uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus, Milinkovic-Savic, sembra essere definitivamente sfumato. Per il serbo un top club. Nella scorsa stagione, la Juventus ha avuto diversi problemi anche se il principale sembra essere stato a centrocampo dove, tra una serie di problemi fisici e prestazioni non all’altezza di alcuni singoli, la società bianconera non ha avuto il contributo sperato. Ecco perché Allegri, in questo reparto, ha bisogno di una mini rivoluzione dove ci sarà addii e nuovi ingressi; per quanto riguarda le cessioni, occhio alla situazioni di Rabiot e Arthur con i due che sembrano essere sulla lista delle uscite. In entrata, invece, rischia di essere definitivamente sfumato Milinkovic-Savic. AnsafotoIl sogno della ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 giugno 2022) Uno dei grandi obiettivi di mercato della, sembra essere definitivamente sfumato. Per il serbo un top club. Nella scorsa stagione, laha avuto diversi problemi anche se il principale sembra essere stato a centrocampo, tra una serie di problemi fisici e prestazioni non all’altezza di alcuni singoli, la società bianconera non ha avuto il contributo sperato.perché Allegri, in questo reparto, ha bisogno di una mini rivoluzioneci sarà addii e nuovi ingressi; per quanto riguarda le cessioni, occhio alla situazioni di Rabiot e Arthur con i due che sembrano essere sulla lista delle uscite. In entrata, invece, rischia di essere definitivamente sfumato. AnsafotoIl sogno della ...

Pubblicità

SitkoStefano : @AlfredoPedulla Lotito offre 3.2 a Romagnoli? Guadagnerà più di Milinkovic Savic..... - Fiorentinanews : L'arrivo a Torino che sblocca Milinkovic-Savic. E la #Fiorentina è in pole - ZonaBianconeri : RT @FraLauricella: Elenco aggiornato (dalla A alla Z) dei calciatori che erano ad un passo dalla #Juventus ma che giocheranno in un'altra s… - FraLauricella : Elenco aggiornato (dalla A alla Z) dei calciatori che erano ad un passo dalla #Juventus ma che giocheranno in un'al… - utzi_26 : Mercato - #Juventus Giorno 28 post stagione. Ufficialità: - Ufficialità attese: Pogba Trattative fallite: Perisic… -