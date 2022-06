Milano, via Bolla, De Corato: «Sgomberi degli abusivi già finiti? Regione ha stanziato più di 33 milioni per la riqualificazione». Ascolta il podcast! (Di lunedì 20 giugno 2022) «È urgente proseguire immediatamente con l’operazione di sgombero, liberando i 106 appartamenti occupati irregolarmente e usurpati ai 23.000 milanesi in graduatoria, a cui spettano di diritto» Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 20 giugno 2022) «È urgente proseguire immediatamente con l’operazione di sgombero, liberando i 106 appartamenti occupati irregolarmente e usurpati ai 23.000 milanesi in graduatoria, a cui spettano di diritto»

Pubblicità

vaticannews_it : #Caritas diocesane, riunite per aiutare gli ultimi. Alla Fiera di Milano, al via il Convegno nazionale che durerà f… - borghi_claudio : Controllate la tessera elettorale. Se non la trovate o se non ha più spazio per i timbri andate all'ufficio elettor… - petergomezblog : Pride Milano, il Pirellone si illuminerà di colori arcobaleno e un rappresentante della Regione andrà al corteo: pa… - hele_fr : RT @GiancarloDeRisi: Milano, via Zama, terra di nessuno a poca distanza dal centro cittadino. Qui una scuola è occupata dagli spacciatori e… - ery_kook : RT @LGBTQJJK: io se fossi stata a milano oggi anziché ieri trascinando via per i capelli le sasaeng da jaehyun -

Colpo dei ladri in centro a Milano: casa svaligiata, via orologio e gioielli MilanoToday.it L'ex sindaco Paolo Pillitteri: "Alla guida di Milano Ci vorrebbe Fedele Confalonieri" Chiacchierata Milano, esterno giorno. Nella centralissima via Manzoni Giorgio Armani, maniche di camicia arrotolate fino ai gomiti, sta allestendo la vetrina del negozio. Lo stilista cinge ai fianchi ... Stadio, Scaroni: “Pronti a lavorare su due fronti. Venerdì incontro con l’Inter” Paolo Scaroni è stato intervistato da Gr Parlamento ed ha parlato della situazione riguardante lo stadio. Dove giocheranno in futuro Milan e Inter Chiacchierata Milano, esterno giorno. Nella centralissima via Manzoni Giorgio Armani, maniche di camicia arrotolate fino ai gomiti, sta allestendo la vetrina del negozio. Lo stilista cinge ai fianchi ...Paolo Scaroni è stato intervistato da Gr Parlamento ed ha parlato della situazione riguardante lo stadio. Dove giocheranno in futuro Milan e Inter