Milan, sfida in Serie A per Renato Sanches. Non c’è solo il PSG (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Milan continua a tessere la tela per Renato Sanches ma sul centrocampista portoghese ora c’è un altro club italiano Importante indiscrezioni riportata dalla Francia da Le Parisien. Un’altra italiana (di cui non viene fatto il nome) sarebbe entrata nella corsa a Renato Sanches superando l’offerta fatta dal Milan al Lille. Nonostante la concorrenza del PSG e questo nuovo inserimento dalla Serie A comunque, il club rossonero si ritiene ancora in vantaggio ed è pronto a sferrare l’assalto decisivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Ilcontinua a tessere la tela perma sul centrocampista portoghese ora c’è un altro club italiano Importante indiscrezioni riportata dalla Francia da Le Parisien. Un’altra italiana (di cui non viene fatto il nome) sarebbe entrata nella corsa asuperando l’offerta fatta dalal Lille. Nonostante la concorrenza del PSG e questo nuovo inserimento dallaA comunque, il club rossonero si ritiene ancora in vantaggio ed è pronto a sferrare l’assalto decisivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

forumJuventus : (TS) 'La maglia numero 10 ? Per ora la rimette Del Piero. Lunedi a Roseto degli Abruzzi sfida tra ex glorie di Juve… - ACMilanAddict1 : Milan, a luglio un’amichevole di lusso: sfida dal sapore europeo #ACMilan #SempreMilan #Rossoneri | Milanlive - CalcioNews24 : Il #Milan non deve guardarsi solo dal #PSG ?? - MilanLiveIT : Il 31 luglio la sfida all'#OlympiqueMarseille - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Renato Sanches, non solo il PSG: anche un’italiana sfida il Milan #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https… -