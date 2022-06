Milan, settimana decisiva: dal rinnovo di Maldini e Massara dipende il calciomercato del Diavolo (Di lunedì 20 giugno 2022) Si apre una settimana importante in casa Milan. Per il mercato, ma anche per gli asset dirigenziali al netto del passaggio di società nelle mani di RedBird. C’era apprensione tra i tifosi rossoneri in particolare per la situazione di Paolo Maldini e Frederic Massara: direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, considerati tra i principali protagonisti di uno scudetto vinto a discapito dei pronostici. I due non hanno ancora rinnovato infatti, ma da quel che trapela non dovrebbero esserci problemi: la volontà di proseguire con la società rossonera non è minimamente in discussione e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il rinnovo. Tra Maldini e Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, ci sarebbe gran feeling e sintonia e i contatti sono continui. Contatti che servono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Si apre unaimportante in casa. Per il mercato, ma anche per gli asset dirigenziali al netto del passaggio di società nelle mani di RedBird. C’era apprensione tra i tifosi rossoneri in particolare per la situazione di Paoloe Frederic: direttore tecnico e direttore sportivo del, considerati tra i principali protagonisti di uno scudetto vinto a discapito dei pronostici. I due non hanno ancora rinnovato infatti, ma da quel che trapela non dovrebbero esserci problemi: la volontà di proseguire con la società rossonera non è minimamente in discussione e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il. Trae Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, ci sarebbe gran feeling e sintonia e i contatti sono continui. Contatti che servono ...

