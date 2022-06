Milan, Scaroni sugli acquisti milionari del PSG: “Importante che il Fair Play Finanziario valga per tutti” (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente del Milan Paolo Sacroni, ai microfoni di Rai GR Parlamento, ha parlato del grande dispendio di denaro del PSG degli ultimi anni, con riferimento al Fair Play Finanziario: “La cosa più Importante per me è che le stesse regole del Fair Play Finanziario, che ci impedirono di giocare in Europa, valgano per tutti. Se così non sarà, non c’è nulla di peggio di una giustizia ingiusta” SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente delPaolo Sacroni, ai microfoni di Rai GR Parlamento, ha parlato del grande dispendio di denaro del PSG degli ultimi anni, con riferimento al: “La cosa piùper me è che le stesse regole del, che ci impedirono di giocare in Europa,no per. Se così non sarà, non c’è nulla di peggio di una giustizia ingiusta” SportFace.

