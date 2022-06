Milan, Scaroni: “Siamo sicuri di contare su Gadizis fino a novembre” (Di lunedì 20 giugno 2022) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di 'La Politica nel Pallone', su Gr Parlamento, anche di Ivan Gazidis Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 giugno 2022) Paolo, presidente del, ha parlato ai microfoni di 'La Politica nel Pallone', su Gr Parlamento, anche di Ivan Gazidis

Pubblicità

AntoVitiello : #Scaroni: 'Il rinnovo di #Maldini e Massara? Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubb… - sportface2016 : #Milan, #Scaroni: 'Contratto #Maldini-#Massara? Rapporti eccellenti, ci sarà un accordo' - PianetaMilan : @acmilan, #Scaroni: “Siamo sicuri di contare su #Gadizis fino a novembre” #ACMilan #Milan #SempreMilan - TUTTOJUVE_COM : Milan, Scaroni: 'Dybala-Lukaku all'Inter e Pogba-Di Maria alla Juve? Al momento mi sembrano ipotesi' - ArnaldoPiace : RT @DiaVoltaire: 'Noi del Milan abbiamo l’abitudine di essere un po’ più riservati di altri, non mi sembra che perdiamo dei colpi” (P. Scar… -