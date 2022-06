Milan, Scaroni: 'Maldini e Massara restano, Ibra tornerà, Psg rispetti il fair play' (Di lunedì 20 giugno 2022) "Gerry Cardinale? Un personaggio splendido, renderà il Milan ancora più grande. Mi ha fatto un'eccellente impressione, vanta un curriculum eccezionale, a cominciare dalla famosa borsa di studio Rhodes ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 giugno 2022) "Gerry Cardinale? Un personaggio splendido, renderà ilancora più grande. Mi ha fatto un'eccellente impressione, vanta un curriculum eccezionale, a cominciare dalla famosa borsa di studio Rhodes ...

