Milan-Renato Sanches | la trattativa non è ancora tramontata | le ultime

Pubblicità

DiMarzio : .@acmilan I Possibile inserimento del @PSG_inside nella corsa a Renato #Sanches: la situazione - AntoVitiello : Il Psg piomba su Renato #Sanches, il #Milan ha saputo dell'avanzata dei francesi. Un affare quasi chiuso che si com… - Gazzetta_it : #Milan, senza Sanches serve un piano B: tre nomi sul taccuino #calciomercato - theMilanZone_ : arrivare ad un accordo e di chiudere questa questione. Si è complicata la pista che porta a Renato #Sanches dopo l'… - CDonisi : Il milan cerca #RenatoSanches lo vuole il PSG, il Milan vuole #Botman lo vuole il PSG, il Milan come cambio a Renat… -

Milan News

...il, ma abbiamo dimostrato di saper fare sostituzioni incredibili. Penso all'infortunio di Kjaer e all'ingresso di Kalulu: siamo contenti di aver scoperto un talento. Psg su Scamacca e..., il sostituto di Sanches: non un nome nuovo Come riportato da Claudio Raimondi a Sportmediaset , ilè pronto a puntare su Jordan Veretout seSanches sfumasse. Il giornalista ha ... SportMediaset - Milan-Renato Sanches: la trattativa non è ancora tramontata Jerry Cardinale, che al momento si trova negli Stati Uniti, deve accelerare: è iniziato il countdown per costruire il nuovo Milan. Sono tutti in attesa, anche i colpi Botman e Renato Sanches, che ...Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sportmediaset, il Milan è pronto a tutelarsi nel caso il colpo Sanches sfumasse. Torna di moda un nome!