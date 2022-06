Milan, raggiunto l’accordo per Duarte dal Basaksehir (Di lunedì 20 giugno 2022) Accordo trovato tra il Milan e i turchi del Basaksehir per il riscatto di Leo Duarte. Accordo raggiunto per due milioni di euro Come riferito da TMW, è ormai in via di definizione l’accordo tra Milan e Basaksehir per il riscatto di Leo Duarte da parte dei turchi. L’intesa è stata trovata sulla base di 2 milioni di euro, una cifra molto più bassa dei 5 milioni precedentemente pattuiti ma comunque sufficiente per convincere Maldini e Massara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Accordo trovato tra ile i turchi delper il riscatto di Leo. Accordoper due milioni di euro Come riferito da TMW, è ormai in via di definizionetraper il riscatto di Leoda parte dei turchi. L’intesa è stata trovata sulla base di 2 milioni di euro, una cifra molto più bassa dei 5 milioni precedentemente pattuiti ma comunque sufficiente per convincere Maldini e Massara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

