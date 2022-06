Milan, Pellegatti: “Renato Sanches-Psg? Non so se c’è da preoccuparsi” (Di lunedì 20 giugno 2022) Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan, ha parlato dell'inserimento del Psg per Renato Sanches, noto obiettivo di calciomercato rossonero Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 giugno 2022) Carlo, noto tifoso del, ha parlato dell'inserimento delper, noto obiettivo di calciomercato rossonero

Pubblicità

PianetaMilan : #Milan, #Pellegatti: “#RenatoSanches-#Psg? Non so se c’è da preoccuparsi” #ACMilan #SempreMilan - MarcoCH0 : 'Io non ci credo che arrivino 70 milioni per #Skriniar' — Carlo Pellegatti, Telelombardia Perché sicuramente al… - Angelredblack1 : RT @theMilanZone_: ??#Pellegatti: “Mi hanno detto pochissimi minuti fa che la trattativa #Milan- Renato #Sanches è tutt’altro che finita”. - ArmandaGelsomin : RT @theMilanZone_: ??#Pellegatti: “Mi hanno detto pochissimi minuti fa che la trattativa #Milan- Renato #Sanches è tutt’altro che finita”. - KunGrax : RT @theMilanZone_: ??#Pellegatti: “Mi hanno detto pochissimi minuti fa che la trattativa #Milan- Renato #Sanches è tutt’altro che finita”. -