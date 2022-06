Milan, Bargiggia: “Sanches bloccato ma potrebbe approdare al Psg. Atalanta? Punta a tenere Demiral, su Carnesecchi…” (Di lunedì 20 giugno 2022) Milan Bargiggia Sanches – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. “Per il Milan invece si attende il rinnovo di Massara e Maldini, anche se c’è preoccupazione per il mercato del club, perché dalla Francia pare che Renato Sanches, da tempo bloccato dai rossoneri, potrebbe approdare al Psg. Botman-Milan: ci sono dettagli su questa possibile operazione, in seguito all’interesse del Psg? “Tra il Milan e il Lilla ci sono problemi di valutazione. Botman aveva deciso di accettare l’offerta di ingaggio del club Milanese, ma la proposta presentata dal Newcastle ai ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato. “Per ilinvece si attende il rinnovo di Massara e Maldini, anche se c’è preoccupazione per il mercato del club, perché dalla Francia pare che Renato, da tempodai rossoneri,al Psg. Botman-: ci sono dettagli su questa possibile operazione, in seguito all’interesse del Psg? “Tra ile il Lilla ci sono problemi di valutazione. Botman aveva deciso di accettare l’offerta di ingaggio del clubese, ma la proposta presentata dal Newcastle ai ...

