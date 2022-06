Pubblicità

ilGiornale.it

... chi vince e chi perde: dal boom di Meloni al disastro 5 Stellereferendum, resa dei conti ... di superamento della legge Fornero sulle pensioni, di " sigillare i confini " per fermare i, ...Si sono infittite dopo il clamorosogrillino a Palermo, dove M5s si è presentato in coalizione ... Il medico dell'accoglienza deia Lampedusa, protagonista del documentario Fuocoammare ed ... Migranti, il flop dei rimpatri: in pochi lasciano davvero l'Italia oggi meno della metà dei migranti che passano dai Cpr, i Centri per il Rimpatrio, lasciano poi effettivamente il territorio italiano. Il flop dei rimpatri Presentando la sua relazione in Senato, Palma ...Sono tornati a Roma gli attivisti e le attiviste di Extinction Rebellion per la loro campagna “Ultima Generazione”: stamattina sei di loro hanno nuovamente bloccato gli snodi principali del Grande Ra ...