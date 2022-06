Michelle Pfeiffer sull'uso della frusta di Catwoman in Batman - Il ritorno: "Diventai piuttosto brava" (VIDEO) (Di lunedì 20 giugno 2022) Michelle Pfeiffer è recentemente tornata a parlare di Batman Returns, rivelando di essere diventato molto brava ad usare la frusta al fine di calarsi nel ruolo di Catwoman. Un VIDEO di Batman - Il ritorno in cui Michelle Pfeiffer usa la sua frusta per far saltare la testa a quattro manichini in una sola ripresa è recentemente divenuto virale online e, durante un'intervista recente di Indiewire, l'attrice ha rivelato di essersi allenata duramente per il sequel di Tim Burton. Una clip del film, che è emersa a metà febbraio ed è diventata immediatamente virale, mostra la Pfeiffer che senza l'aiuto di una stuntman porta a termine la sequenza facendo cadere tutte e quattro ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022)è recentemente tornata a parlare diReturns, rivelando di essere diventato moltoad usare laal fine di calarsi nel ruolo di. Undi- Ilin cuiusa la suaper far saltare la testa a quattro manichini in una sola ripresa è recentemente divenuto virale online e, durante un'intervista recente di Indiewire, l'attrice ha rivelato di essersi allenata duramente per il sequel di Tim Burton. Una clip del film, che è emersa a metà febbraio ed è diventata immediatamente virale, mostra lache senza l'aiuto di una stuntman porta a termine la sequenza facendo cadere tutte e quattro ...

