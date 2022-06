Michelle Hunziker "vestita" solo del braccio: la foto che fa impazzire l'Italia | Guarda (Di lunedì 20 giugno 2022) Weekend all'insegna del relax per Michelle Hunziker. La conduttrice di Canale 5 ha deciso di trascorrere qualche giorno insieme alle amiche a Capri. Una fuga in solitaria, visto che le due figlie sono con l'ex marito Tomaso Trussardi, e che la diretta interessata ha raccontato su Instagram. Proprio qui ecco che spunta uno scatto a dir poco sorprendente: la Hunziker si fa fotografare senza parte sopra del costume, mentre si copre solo con le braccia. Dietro di lei, una scogliera. Inutile dire che la foto in toni color seppia ha subito scatenato i tanti ammiratori. "Dove ci sono i vulcani, la terra, a mio parere sprigiona un'energia molto potente", scrive a corredo la 45enne. E ancora: "Mi immergo completamente e sento il suono delle pietre che si spostano in un movimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Weekend all'insegna del relax per. La conduttrice di Canale 5 ha deciso di trascorrere qualche giorno insieme alle amiche a Capri. Una fuga in solitaria, visto che le due figlie sono con l'ex marito Tomaso Trussardi, e che la diretta interessata ha raccontato su Instagram. Proprio qui ecco che spunta uno scatto a dir poco sorprendente: lasi fagrafare senza parte sopra del costume, mentre si coprecon le braccia. Dietro di lei, una scogliera. Inutile dire che lain toni color seppia ha subito scatenato i tanti ammiratori. "Dove ci sono i vulcani, la terra, a mio parere sprigiona un'energia molto potente", scrive a corredo la 45enne. E ancora: "Mi immergo completamente e sento il suono delle pietre che si spostano in un movimento ...

