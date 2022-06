Michelle Hunziker in Sicilia mostra un panorama pazzesco | che forme!

(Di lunedì 20 giugno 2022) In vacanza insi gode mare e relax, in riva al mare si mette in posa e si copre solo con le braccia, web in delirio Nei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Pubblicità

VanityFairIt : Mentre l'ex marito Tomaso Trussardi è in vacanza a Venezia con le figlie Celeste e Sole, la conduttrice si gode qua… - IncontriClub : Michelle Hunziker e Serena Autieri, amiche da 10 anni: “E’ iniziata così” - telodogratis : Michelle Hunziker arriva a Panarea e incontra il parroco, girerà le Eolie in catamarano - peppesava : RT @Ragusanews: Michelle Hunziker va alle Eolie, cerca il parroco e si confessa. FOTO - Ragusanews : Michelle Hunziker va alle Eolie, cerca il parroco e si confessa. FOTO -

Gossip e TV

Panarea - Il ritorno dialle Eolie, sempre in catamarano con alcune amiche, capitano ed equipaggio. Come lo scorso anno farà il giro delle sette isole non lesinando selfie e autografi. 'Evviva' dicono a ...M entre l ex marito Tomaso Trussardi è in vacanza a Venezia con le figlie Celeste e Sole ,si gode qualche giorno in barca con le amiche tra tuffi, allenamenti, buon cibo e tante risate, il tutto dettagliato nelle sue Instagram Stories. La comitiva ha appena fatto tappa ... Michelle Hunziker e Serena Autieri amiche da 10 anni: “È iniziata così” In vacanza in Sicilia Michelle Hunziker si gode mare e relax, in riva al mare si mette in posa e si copre solo con le braccia, web in delirio.Non è tutta aperitvi e mare la vacanza in Sicilia di Michelle Hunziker che questa mattina dopo un tuffo è stata punta da una medusa. Michelle Hunziker continua a ridere, si prende in giro ma il moment ...