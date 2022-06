Michelle Hunziker e Serena Autieri grandi amiche, tutto è iniziato 10 anni fa (Di lunedì 20 giugno 2022) Serena Autieri racconta come è iniziata l’amicizia con Michelle Hunziker. Le due si sono incontrate dieci anni fa e da quel momento non si sono più lasciate. Michelle Hunziker è una nota conduttrice svizzera la quale ormai da diversi anni vive e lavora nel nostro paese. Sostanzialmente ha costruito la sua vita in Italia e lo ha fatto nel momento in cui ha sposato Eros Ramazzotti. Sappiamo bene come poi è andata tra i due, ma Michelle ha avuto modo di farsi strada nel mondo dello spettacolo italiano ed oggi è una conduttrice di grande successo. Ebbene, pare che ovviamente Michelle abbia anche tanto legato con alcuni colleghi e tra questi ci sarebbe proprio lei Serena Autieri. Quello ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 20 giugno 2022)racconta come è iniziata l’amicizia con. Le due si sono incontrate diecifa e da quel momento non si sono più lasciate.è una nota conduttrice svizzera la quale ormai da diversivive e lavora nel nostro paese. Sostanzialmente ha costruito la sua vita in Italia e lo ha fatto nel momento in cui ha sposato Eros Ramazzotti. Sappiamo bene come poi è andata tra i due, maha avuto modo di farsi strada nel mondo dello spettacolo italiano ed oggi è una conduttrice di grande successo. Ebbene, pare che ovviamenteabbia anche tanto legato con alcuni colleghi e tra questi ci sarebbe proprio lei. Quello ...

