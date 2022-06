Meteo | il caldo africano non si ferma | ' Picchi di 43 - 45 gradi e notti tropicali' LE PREVISIONI

Pubblicità

infoitinterno : Meteo estate, le previsioni di Giuliacci: “Il 24 giugno caldo record, ma il peggio deve ancora venire” - infoitinterno : Meteo - Arriva Caronte con il primo caldo record anche in Calabria, da giovedì picchi di 40 gradi - infoitinterno : Meteo editoriale di lunedì 20 giugno: arriva Caronte; in settimana farà sempre più caldo, picchi di 43°C - infoitinterno : Meteo: prossimi giorni, caldo africano intenso con Caronte, ma ci saranno anche alcune insidie; le previsioni - infoitinterno : Meteo: caldo anomalo, fino a 43°. Città da bollino rosso. A picco il livello di Po e laghi -

Leggi anche > Milano, ilnon dà tregua: +10% di accessi al pronto soccorsorecord e notti tropicali Gli effetti dell'anticiclone Caronte si manifesteranno in modo evidente nelle ...... arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell'estate 2022, che porterà un'imponente ondata di. Le previsioninon lasciano speranze. A partire da oggi ci avviamo ad affrontare ...Settimana di caldo intenso in Sicilia, con temperature che supereranno i 40°. Colpa dell’anticiclone africano che si muove su tutta l’Italia e in particolare sull’Isola con una massa d’aria rovente ...LA SITUAZIONE LUNEDI' 20 GIUGNO 2022 Cielo sereno o poco nuvoloso con caldo estivo, specie di pomeriggio e in pianura. Venti a regime di brezza. Dal pomeriggio variabilità sulla zona montana e verso ...