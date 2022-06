Meta lancia uno store per l'abbigliamento nel metaverso (Di lunedì 20 giugno 2022) Gli utenti di Facebook, Instagram e Messenger potranno già "vestire" i loro avatar M eta ha lanciato un negozio online in cui gli utenti di Facebook, Instagram e Messenger possono acquistare ... Leggi su datamanager (Di lunedì 20 giugno 2022) Gli utenti di Facebook, Instagram e Messenger potranno già "vestire" i loro avatar M eta hato un negozio online in cui gli utenti di Facebook, Instagram e Messenger possono acquistare ...

Pubblicità

macitynet : Meta lancia il negozio Avatar Store per la moda digitale - Iolsey : io che mi pento dopo tre secondi di aver pubblicato una mia foto su IG: ?? io dopo che metà della mie conoscenze s… - ItaliaStartUp_ : Meta lancia uno store per l'abbigliamento nel metaverso - Data Manager Online - TradeManager_it : RT @datamanager_it: Meta lancia uno store per l’abbigliamento nel metaverso - UtoolsIT : RT @datamanager_it: Meta lancia uno store per l’abbigliamento nel metaverso -