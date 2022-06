Merkel difende il ruolo della Germania nel conflitto russo-ucraino (Di lunedì 20 giugno 2022) Rieccola: Angela Merkel con il suo polso fermo ma anche con il suo indiscutibile fare diplomatico convincente, ha difeso la politica intrapresa nei confronti della Russia e dell’Ucraina nei suoi 16 anni da cancelliera della Germania e nello stesso tempo anche la necessità di riprendere il ruolo diplomatico dell’Occidente per fermare la guerra. Nella prima intervista dal termine del suo incarico, ha respinto le accuse di essere stata troppo accondiscendente con Putin e ha condannato l’aggressione all’Ucraina: “È un attacco brutale, che non rispetta il diritto internazionale, per il quale non ci sono scuse. Quello che è successo, a mio avviso, non è, quindi non solo inaccettabile, ma solo un grande errore da parte della Russia”. Nessun ripensamento neppure sugli accordi di Minsk del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Rieccola: Angelacon il suo polso fermo ma anche con il suo indiscutibile fare diplomatico convincente, ha difeso la politica intrapresa nei confrontiRussia e dell’Ucraina nei suoi 16 anni da cancellierae nello stesso tempo anche la necessità di riprendere ildiplomatico dell’Occidente per fermare la guerra. Nella prima intervista dal termine del suo incarico, ha respinto le accuse di essere stata troppo accondiscendente con Putin e ha condannato l’aggressione all’Ucraina: “È un attacco brutale, che non rispetta il diritto internazionale, per il quale non ci sono scuse. Quello che è successo, a mio avviso, non è, quindi non solo inaccettabile, ma solo un grande errore da parteRussia”. Nessun ripensamento neppure sugli accordi di Minsk del ...

