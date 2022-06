Mercoledì iniziano gli esami con la consueta prova di maturità. Ecco 6 preziosi consigli della prof valentina Petri per non andare nel panico (se possibile) (Di lunedì 20 giugno 2022) Ormai ci siamo. Mercoledì 22 alle 8.30 si scopriranno le 7 tracce della prima prova dell’esame di maturità 2022, la prova scritta di italiano, uguale per tutti i 540mila diplomandi. Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto rassicurare gli studenti: «Le tracce saranno ragionevoli, cioè daranno modo ai ragazzi di ragionare». Il giorno dopo, il 23, si svolgerà la seconda prova scritta, quella diversa per ogni indirizzo (quest’anno ci sarà Latino al classico e l’inossidabile Matematica allo scientifico). Per venire incontro ai ragazzi, in questo primo esame post pandemia, la seconda prova non sarà nazionale, com’era in passato, ma sarà ogni singolo istituto a predisporla, in modo da tener conto di quanto effettivamente si è fatto durante l’anno scolastico. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 giugno 2022) Ormai ci siamo.22 alle 8.30 si scopriranno le 7 tracceprimadell’esame di2022, lascritta di italiano, uguale per tutti i 540mila diplomandi. Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto rassicurare gli studenti: «Le tracce saranno ragionevoli, cioè daranno modo ai ragazzi di ragionare». Il giorno dopo, il 23, si svolgerà la secondascritta, quella diversa per ogni indirizzo (quest’anno ci sarà Latino al classico e l’inossidabile Matematica allo scientifico). Per venire incontro ai ragazzi, in questo primo esame post pandemia, la secondanon sarà nazionale, com’era in passato, ma sarà ogni singolo istituto a predisporla, in modo da tener conto di quanto effettivamente si è fatto durante l’anno scolastico. ...

