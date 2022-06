Mercedesz torna sull’Isola dei Famosi dopo la lite con Edoardo Tavassi: la situazione, come stanno le cose (Di lunedì 20 giugno 2022) Mercedesz Henger, dopo essere stata nuovamente visitata dai medici per via della ferita sulla mano, è rientrata ufficialmente in gioco all’Isola dei Famosi. Nell’attesa di scoprire quale sarà il “destino” di Edoardo Tavassi, la naufraga si è sfogata in confessionale. Mercedesz torna sull’Isola dei Famosi: la situazione con Edoardo Tavassi Ero un po’ in ansia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 giugno 2022)Henger,essere stata nuovamente visitata dai medici per via della ferita sulla mano, è rientrata ufficialmente in gioco all’Isola dei. Nell’attesa di scoprire quale sarà il “destino” di, la naufraga si è sfogata in confessionale.dei: laconEro un po’ in ansia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Mercedesz torna sull’Isola dei Famosi dopo la lite con Edoardo Tavassi: la situazione, come stanno le cose - infoitcultura : Isola, Mercedesz torna dopo controlli medici: Ero in ansia, la lite con Edoardo ha coinvolto tutti - Chiara94657400 : @Silviatrevisis Quanti arriveranno in finale? Se sarà a 5.. per me Nicolas, Edoardo (se torna), Luca, Carmen e Mercedesz - DBalcanio : @SigrunER Invece Mercedesz tornerà alla sua grande carriera di figlia di litigando con la madre dalla D' Urso ( se torna a settembre ) ?? - maddacucca : @GirelliRenata @IsolaDeiFamosi Tipo animale sa solo o fare il pseudo giullare o urlare animalescamente notate come… -