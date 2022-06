Mercedes, Hamilton e Russell più vicini al duo Red Bull-Ferrari: “Felici” (Di lunedì 20 giugno 2022) Passi in avanti sostanziali per le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Le due Frecce d’Argento hanno dimostrato di essere competitive nel Gran Premio del Canada che è andato in archivio, nella serata italiana di ieri, con il terzo posto dell’ex campione del mondo ed il quarto posto del giovane anglosassone. Nel box c’era Felicità: la vettura è sembrata essere più vicina alle prestazioni di Red Bull e Ferrari, sarà un futuro migliore? Mercedes, Hamilton e Russell hanno analizzato con lucidità la gara di Montreal George Russell su Mercedes (Credit foto – pagina Facebook George Russell)“Non mi aspettavo questo podio. Adoro Montreal, qui ho vinto il mio primo Gp ed il terzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Passi in avanti sostanziali per ledi Lewise George. Le due Frecce d’Argento hanno dimostrato di essere competitive nel Gran Premio del Canada che è andato in archivio, nella serata italiana di ieri, con il terzo posto dell’ex campione del mondo ed il quarto posto del giovane anglosassone. Nel box c’eratà: la vettura è sembrata essere più vicina alle prestazioni di Red, sarà un futuro migliore?hanno analizzato con lucidità la gara di Montreal Georgesu(Credit foto – pagina Facebook George)“Non mi aspettavo questo podio. Adoro Montreal, qui ho vinto il mio primo Gp ed il terzo ...

