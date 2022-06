Mercato Roma, si avvicina Celik, rumors su Douglas Luiz (Di lunedì 20 giugno 2022) . Il prossimo Mercato giallorosso, almeno nell’imminente periodo, sembra avere il turco Celik del Lille come principale obiettivo in dirittura d’arrivo. Mercato Roma, si chiude per Celik L’esterno basso destro e la Roma sono separati ancora per una leggera differenza economica, ma tutti i numeri e le indiscrezioni sembrano convergere verso una chiusura prossima dell’operazione. Sempre più insistenti invece i rumors sul brasiliano Douglas Luiz, cartellino di proprietà dell’Aston Villa, che ha appena preso a parametro zero il francese Kamara. Contratto in scadenza il trenta giugno del prossimo anno Douglas Luiz pare non aver voglia di accettare offerte di prolungamento col club inglese. La ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) . Il prossimogiallorosso, almeno nell’imminente periodo, sembra avere il turcodel Lille come principale obiettivo in dirittura d’arrivo., si chiude perL’esterno basso destro e lasono separati ancora per una leggera differenza economica, ma tutti i numeri e le indiscrezioni sembrano convergere verso una chiusura prossima dell’operazione. Sempre più insistenti invece isul brasiliano, cartellino di proprietà dell’Aston Villa, che ha appena preso a parametro zero il francese Kamara. Contratto in scadenza il trenta giugno del prossimo annopare non aver voglia di accettare offerte di prolungamento col club inglese. La ...

