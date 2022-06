Mercato Milan – Di Marzio: “I rossoneri puntano tantissimo su Lazetic” (Di lunedì 20 giugno 2022) Gianluca Di Marzio, all'interno di 'CalcioMercato - L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di Mercato sul Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 giugno 2022) Gianluca Di, all'interno di 'Calcio- L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti disul

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan, Cardinale al lavoro per cercare capitali. Ma intanto sul mercato si rischia la beffa - carlolaudisa : Lo scatto del #Psg per #Sanches lascia il #Milan in seconda battuta. E anche #Botman si allontana. Mercato rossoner… - AntoVitiello : Il Psg piomba su Renato #Sanches, il #Milan ha saputo dell'avanzata dei francesi. Un affare quasi chiuso che si com… - vgkosovo : @carlolaudisa Ma non era fatta con Investcorp? Avete detto che avvremo 300 milioni per mercato ? Ma potete andare… - battitomilan7 : Comunque i mesi del mercato sono così . Mille notizie ,scleriamo,ci incazziamo ,sinceramente mi piace ?? .poi il 16… -