Mercato Juventus, è viva la pista che porta a Kostic. Accordo con l'Eintracht, distanza ridotta tra le parti (Di lunedì 20 giugno 2022) Sarà un mese caldo per il Mercato della Juventus. La Vecchia Signora ha diverse trattative in ballo, sicuramente la più interessante riguarda Angel Di Maria, ma non solo. E' viva anche la pista di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 20 giugno 2022) Sarà un mese caldo per ildella. La Vecchia Signora ha diverse trattative in ballo, sicuramente la più interessante riguarda Angel Di Maria, ma non solo. E'anche ladi...

Pubblicità

DAZN_IT : #Koulibaly spegne il mercato ? 'Non andrò mai alla #Juventus' #DAZN - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, TRATTATIVA SEMPRE VIVA PER DI MARIA Proposto un contratto 1+1 per l'argentino #SkySport… - Gazzetta_it : Allegri no al Psg, ma è scontento del mercato Juve. Ecco perché - Pall_Gonfiato : E' viva la trattativa con l'#Eintracht per #Kostic - CalcioOggi : Mercato Juve: ottimismo Di Maria, ok per Kostic e Rabiot chiede la cessione - Sportmediaset - Sport Mediaset -