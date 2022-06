Mercato e concorrenza, audizione sindacati dei taxi (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – Martedì 21 giugno la Commissione Trasporti della Camera svolgerà, in videoconferenza, l’audizione di rappresentanti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore dei taxi nell’ambito dell’esame del disegno di legge su Mercato e concorrenza. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 15. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – Martedì 21 giugno la Commissione Trasporti della Camera svolgerà, in videoconferenza, l’di rappresentanti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore deinell’ambito dell’esame del disegno di legge su. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 15. L'articolo L'Opinionista.

