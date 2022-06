Mentre l’Europa cerca fonti alternative | la produzione petrolifera libica cala drammaticamente

(Di lunedì 20 giugno 2022) La Libia detiene le maggiori riserve di greggio dell’Africa, ma undici anni di conflitto nel paese, dal rovesciamento del colonnello Muammar Gheddafi nel 2011, hanno ostacolato lae le esportazioni. La cattiva manutenzione degli impianti e le tensioni politiche, sociali e militari, hanno fatto sì che la Libia non possa approfittare dell’emergenza energetica globale. Ladi petrolio greggio nel Paese nordafricano è scesa a meno di 200.000 barili al giorno nell’ultima settimana, a causa della continua chiusura di porti e strutture. Lo ha affermato il ministero del Petrolio e Gas nel Governo di Unità Nazionale, Mohammed Aoun. In una dichiarazione, il Ministero di Tripoli ha affermato che la chiusura ha colpito quasi tutti i giacimenti petroliferi e i porti della Libia. “Ci sono solo pochi campi rimasti operativi e la loro ...

Pubblicità

Ori254 : RT @ElioLannutti: NATO abbaiava alle porte della Russia.”Abbiamo avuto occasione di evitare questa guerra.Non l’abbiamo considerata e ora s… - romano_azzolina : @borghi_claudio @MLP_officiel Oggi, 'potrebbe essere l'occasione giusta per far saltare il banco'; mentre gli avver… - MarcG_69 : RT @SashaColautti: @destinysessuale Queste offese danno il segno del livello di tifo dentro a isteria bellica ed esaltazione guerrafondaia.… - DogoAntonio : RT @ElioLannutti: NATO abbaiava alle porte della Russia.”Abbiamo avuto occasione di evitare questa guerra.Non l’abbiamo considerata e ora s… - lvoir : RT @ElioLannutti: NATO abbaiava alle porte della Russia.”Abbiamo avuto occasione di evitare questa guerra.Non l’abbiamo considerata e ora s… -

ISPI

'espansione del servizio incoinvolgerà anche Francia, ... Concludiamo'elenco con ' Bosé ', serie biopic in sei puntate ...esplorano il lato più pericoloso della città, si ritrovano ...... legare dei suonii nostri occhi guardano colori o ... il movimento,'ascolto, il linguaggio,'attenzione, le competenze ... 'Concerto di musica barocca "barocca tra colto e popolare ... La Cina in Asia Centrale cerca nuove vie per l'Europa