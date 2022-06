Meloni: “Le lezioni di Letta sono ridicole. Se andrò al governo lo decideranno gli italiani, non lui” (Di lunedì 20 giugno 2022) Campeggia sulla pagina Fb di Giorgia Meloni un post inequivocabile, limpido, lineare. Letta e tutta la sinistra prenda nota. “Le nostre idee e i nostri valori non sono negoziabili. Delle patenti di presentabilità della sinistra e delle sue ridicole lezioni su come dovrebbe essere la destra non sappiamo cosa farcene, perché siamo e saremo sempre orgogliosamente alternativi a loro. Se, come e quando andremo al governo non lo decideranno Letta o il Pd, ma gli italiani. Se ne facciano una ragione”. Poche lapidarie parole che esprimono un concetto base che la sinistra dovrà tenere a mente. In questi giorni di attacchi virulenti contro la leader di FdI è uscito fuori il vero volto di una sinistra senza argomenti, se non i decibel da usare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Campeggia sulla pagina Fb di Giorgiaun post inequivocabile, limpido, lineare.e tutta la sinistra prenda nota. “Le nostre idee e i nostri valori nonnegoziabili. Delle patenti di presentabilità della sinistra e delle suesu come dovrebbe essere la destra non sappiamo cosa farcene, perché siamo e saremo sempre orgogliosamente alternativi a loro. Se, come e quando andremo alnon loo il Pd, ma gli. Se ne facciano una ragione”. Poche lapidarie parole che esprimono un concetto base che la sinistra dovrà tenere a mente. In questi giorni di attacchi virulenti contro la leader di FdI è uscito fuori il vero volto di una sinistra senza argomenti, se non i decibel da usare ...

