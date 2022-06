Meghan Markle dolce mogliettina | consola Harry dopo la sconfitta a polo

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 20 giugno 2022) Dalla tenuta di Windsor al centro sportivo di Santa Barbara è un attimo. Trasferendosi in California il principeha rinunciato al suo ruolo nella royal family ma non alle sue passioni tipicamente british. E così anche oltreoceano si cimenta con i, partecipando a un torneo estivo con una squadra di amici. Alle semifinali risultano sconfitti, per fortuna che c’ètra il pubblico che sa bene comere il suo principe…ce la mette tutta sul campo da, ma l’impegno non basta e la sua squadra escedal match nonostante il tifo fosse dei migliori. I Duchi di Sussex si sono sempre dimostrati una coppia complice e affiatata, e anche durante la gara sportiva danno prova di sapersi sostenere a ...