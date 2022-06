Medvedev, le relazioni con gli Usa sono a zero assoluto (Di lunedì 20 giugno 2022) "Le relazioni con gli Stati Uniti sono a zero Kelvin. Ora non abbiamo relazioni con loro. E non c'è bisogno di scongelarle oggi, nè di negoziare con loro. Lasciateli correre o strisciare. E loro lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) "Lecon gli Stati UnitiKelvin. Ora non abbiamocon loro. E non c'è bisogno di scongelarle oggi, nè di negoziare con loro. Lasciateli correre o strisciare. E loro lo ...

