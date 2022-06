Medicina, arriva il farmaco sperimentale contro le placche da aterosclerosi (Di lunedì 20 giugno 2022) Uno studio innovativo e un farmaco dal potenziale rivoluzionario: si chiama “apolipoproteina apoA-I” e sembra essere la soluzione per un patologia fino a questo momento ritenuta “incurabile”. Il farmaco sperimentale, infatti, si propone come prima, vera arma contro le placche da aterosclerosi responsabili dell’infarto del miocardio. Tra le principali cause di morte, questa patologia è causata dalla graduale ostruzione del lume delle arterie: una condizione che impedisce il giusto apporto di sangue e ossigeno a tessuti e organi. Apolipoproteina apoA-I si propone non solo di prevenire l’accumulo irreversibile di queste placche, ma intende agire su condizioni già “compromesse” liberando le vie ostruite e impedendo lo sviluppo di criticità mortali. I test sono ... Leggi su zon (Di lunedì 20 giugno 2022) Uno studio innovativo e undal potenziale rivoluzionario: si chiama “apolipoproteina apoA-I” e sembra essere la soluzione per un patologia fino a questo momento ritenuta “incurabile”. Il, infatti, si propone come prima, vera armaledaresponsabili dell’infarto del miocardio. Tra le principali cause di morte, questa patologia è causata dalla graduale ostruzione del lume delle arterie: una condizione che impedisce il giusto apporto di sangue e ossigeno a tessuti e organi. Apolipoproteina apoA-I si propone non solo di prevenire l’accumulo irreversibile di queste, ma intende agire su condizioni già “compromesse” liberando le vie ostruite e impedendo lo sviluppo di criticità mortali. I test sono ...

Pubblicità

LaCentralinista : @LaBombetta76 @forZa89_giulio @PaBordi @JoeMastiff @Paolo_knowsshit @EmanueleCorapi Guarda che se sul sito clicchi… - GranozioRanieri : iniziare con l'eliminare il numero chiuso alla facoltà di medicina...tanto chi è asino non arriva alla fine,anche s… - franzofFulham : @BigoniSilvano @CristinaPittal1 @Cervella2 - hiboss_hiboss : RT @Paolo6821: @CathVoicesITA Eppoi si parla di medicina olistica. Io sto pensando di richiedere una ricetta per una pillola anticoncezion… - Paolo6821 : @CathVoicesITA Eppoi si parla di medicina olistica. Io sto pensando di richiedere una ricetta per una pillola anti… -