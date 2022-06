“Me lo ha fatto dopo Sanremo”. Blanco, l’accusa della ex fidanzata: “L’ho scoperto così” (Di lunedì 20 giugno 2022) Blanco continua ad essere il protagonista delle riviste gossip. Prima a causa di un presunto allontanamento dal suo amico Mahmood. Adesso invece il suo nome è rimbalzato sul web per via di un’intervista della sua ex fidanzata. Giulia Lisioli al settimanale Di Più ha rivelato i retroscena della rottura con la star confessando il tradimento di lui dopo Sanremo 2022. Blanco, Giulia Lisioli confessa il tradimento di lui Blanco l’ha tradita dopo Sanremo. Giulia rivela i dettagli dell’accaduto: “Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima”. Come molti sicuramente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022)continua ad essere il protagonista delle riviste gossip. Prima a causa di un presunto allontanamento dal suo amico Mahmood. Adesso invece il suo nome è rimbalzato sul web per via di un’intervistasua ex. Giulia Lisioli al settimanale Di Più ha rivelato i retroscenarottura con la star confessando il tradimento di lui2022., Giulia Lisioli confessa il tradimento di luil’ha tradita. Giulia rivela i dettagli dell’accaduto: “Hoche Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima”. Come molti sicuramente ...

