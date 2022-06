“Me l’ha detto Edoardo”. Nicolas, Mercedesz torna sull’Isola dei Famosi ed è subito doccia fredda (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo il taglio alla mano Mercedesz Henger ha fatto rientro sull’Isola dei Famosi e riprende la gara insieme agli altri naufraghi. Stava facendo un’escursione quando all’improvviso è scivolata e ha messo male il piede. Per sorreggersi ed evitare la caduta ha messo la mano nell’acqua tagliandosi con un corallo. Un taglio profondo per cui si è richiesto l’intervento di un medico: per lei 4 punti di sutura e una vistosa fasciatura alla mano e al polso. Nel daytime che il pubblico ha potuto vedere lunedì 20 giugno su Canale 5 Mercedesz Henger è tornata sull’Isola ed è stata accolta dagli abbracci degli altri naufraghi. Poi si è messa a parlare in disparte con Nicolas Vaporidis. Argomento della discussione è stato il confronto di qualche giorno fa tra la naufraga e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo il taglio alla manoHenger ha fatto rientrodeie riprende la gara insieme agli altri naufraghi. Stava facendo un’escursione quando all’improvviso è scivolata e ha messo male il piede. Per sorreggersi ed evitare la caduta ha messo la mano nell’acqua tagliandosi con un corallo. Un taglio profondo per cui si è richiesto l’intervento di un medico: per lei 4 punti di sutura e una vistosa fasciatura alla mano e al polso. Nel daytime che il pubblico ha potuto vedere lunedì 20 giugno su Canale 5Henger ètaed è stata accolta dagli abbracci degli altri naufraghi. Poi si è messa a parlare in disparte conVaporidis. Argomento della discussione è stato il confronto di qualche giorno fa tra la naufraga e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni'. Lo ha detto il… - FBiasin : #Marotta non ha detto “momentaneamente #Lautaro è indispensabile” come riportato da qualche fonte ma “riteniamo che… - bobogiac : Cioè il segretario del Pd che ha detto che il referendum è buttare la palla in tribuna e che ha fatto campagna per… - luiginotedesco : RT @waltergalleni5: l'Italia in maggioranza ha detto #NoArmi #Draghi invece cosa fa Scavalca il Parlamento nn ascolta il volere degli ita… - Cabbot_ : @peggiodiniente Magari anche lui aspetta che la figlia partorisca ma non te l'ha detto -