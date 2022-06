Maurizio Costanzo senza freni su Nicola Savino che lascia Mediaset: “Conta solo una cosa” (Di lunedì 20 giugno 2022) Nicola Savino, celebre opinionista dell’Isola dei Famosi , potrebbe presto lasciare Mediaset per fare ingresso su TV 8. Ed ecco che ad esprimersi sulla questione è stato Maurizio Costanzo. Nicola Savino è uno dei volti più amati di Mediaset, e nello specifico nel corso delle ultime settimane si sta facendo particolarmente apprezzare per il ruolo di opinionista svolto nel celebre reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ovvero L’Isola dei Famosi. Secondo alcuni rumors il conduttore sarebbe pronto a passare da Mediaset e Tv 8, e ad esprimere i suoi dubbi su tale passaggio è stato nello specifico un lettore di Nuovo che ha scritto al giornale direttamente da Cesena. Alle parole del lettore ha poi risposto ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 20 giugno 2022), celebre opinionista dell’Isola dei Famosi , potrebbe prestoreper fare ingresso su TV 8. Ed ecco che ad esprimersi sulla questione è statoè uno dei volti più amati di, e nello specifico nel corso delle ultime settimane si sta facendo particolarmente apprezzare per il ruolo di opinionista svolto nel celebre reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ovvero L’Isola dei Famosi. Secondo alcuni rumors il conduttore sarebbe pronto a passare dae Tv 8, e ad esprimere i suoi dubbi su tale passaggio è stato nello specifico un lettore di Nuovo che ha scritto al giornale direttamente da Cesena. Alle parole del lettore ha poi risposto ...

Pubblicità

infoitcultura : Adriana Volpe fuori dalla tv: Maurizio Costanzo spiega perché - infoitcultura : Adriana Volpe non è stata riconfermata come opinionista del Gf Vip: Maurizio Costanzo spiega perché - zazoomblog : Maurizio Costanzo ‘bacchetta’ Mara Venier: “Lo fa per finta”. Cosa c’è di vero dietro tutto - #Maurizio #Costanzo… - atreabiotrovic : Ma perché tirare fuori mixer, Maurizio Costanzo show a #nonelarena?? - fanpage : Maurizio Costanzo ha espresso la sua opinione sulle 'scelte di carriera' di Adriana Volpe, che non dovrebbe essere… -