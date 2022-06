Maturità 2022, date e possibili tracce: guida alle 3 prove - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 20 giugno 2022) Per le due tracce di attualità invece, secondo un sondaggio Skuola.net su 3 mila maturandi, il 44% dei partecipanti immagina che una sarà sicuramente sulla guerra in Ucraina o, volendo allargare la ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Per le duedi attualità invece, secondo un sondaggio Skuola.net su 3 mila maturandi, il 44% dei partecipanti immagina che una sarà sicuramente sulla guerra in Ucraina o, volendo allargare la ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Maturità 2022, la guida all’esame di Stato dopo due anni di pandemia: mascherine, distanziamento e toto tracce - Frankf1842 : RT @fanpage: Al via il totonomi per gli autori che possono uscire come traccia alla prima prova scritta d’italiano alla Maturità 2022: da V… - lifestyleblogit : Maturità, Zanicchi: 'Non sono diplomata, ho avuto complessi di inferiorità' - - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Willy Gnonto torna sulla terra: mercoledì ha la maturità. E dice: “Difficile come l’esame con Mancini” - Agenzia_Ansa : Conto alla rovescia per gli esami di Maturità, al via il 22 giugno #ANSA -