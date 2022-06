Maturità 2022, al via mercoledì 22 giugno con il tema di italiano. La lettera del direttore dell’ufficio scolastico ligure Ponticiello: “La scuola ha bisogno di concretezza” (Di lunedì 20 giugno 2022) Tornano le prove scritte in un tentativo di ricerca alla normalità. Si parte con la prova uguale per tutti a livello nazionale. I ragazzi che arrivano alla Maturità 2021/2022 sono gli studenti che più hanno patito la didattica a distanza e le difficoltà imposte dalla pandemia Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 20 giugno 2022) Tornano le prove scritte in un tentativo di ricerca alla normalità. Si parte con la prova uguale per tutti a livello nazionale. I ragazzi che arrivano alla2021/sono gli studenti che più hanno patito la didattica a distanza e le difficoltà imposte dalla pandemia

Pubblicità

DiMarzio : L'intervista a #Gnonto, il giovane talento azzurro che dopo l'esordio in Nazionale ora ha davanti a sé un'altra pro… - italiaserait : Maturità 2022, domani prima prova degli Esami di Stato - Adnkronos : #Maturita2022, domani prima prova degli Esami di Stato. - Agenzia_Ansa : Esame di maturità, domani il via. Sette tracce per la prima prova scritta. Nella seconda prova Latino al Classico,… - ledicoladelsud : Maturità 2022, domani prima prova degli Esami di Stato -