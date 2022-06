Matteo Berrettini, tennista galantuomo: dopo la vittoria al Queen’s fa le congratulazioni alla telecronista della Bbc per la sua carriera (Di lunedì 20 giugno 2022) Tanti apprezzamenti per Matteo Berrettini, non solo per la vittoria del Queen’s Club Championships, ma anche per la sua galanteria. Il tennista, infatti, subito dopo la vittoria del torneo britannico era stato fermato per le interviste di rito dall’ex tennista e telecronista sportiva della Bbc, la 66enne Sue Baker. Berrettini in diretta televisiva l’ha omaggiata dicendo, in un perfetto inglese: “So che questo sarà il tuo ultimo Queen e l’ultima volta da inviata a Wimbledon. Voglio congratularmi per la tua carriera e augurarti buona fortuna per il resto della tua bella vita. E congratulazioni”. Visibilmente emozionata la Baker che ha affermato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Tanti apprezzamenti per, non solo per ladelClub Championships, ma anche per la sua galanteria. Il, infatti, subitoladel torneo britannico era stato fermato per le interviste di rito dall’exsportivaBbc, la 66enne Sue Baker.in diretta televisiva l’ha omaggiata dicendo, in un perfetto inglese: “So che questo sarà il tuo ultimo Queen e l’ultima volta da inviata a Wimbledon. Voglio congratularmi per la tuae augurarti buona fortuna per il restotua bella vita. E”. Visibilmente emozionata la Baker che ha affermato di ...

